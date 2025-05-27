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"Adile" filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu! Bomba oyuncu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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&quot;Adile&quot; filminde Ayşen Gruda&#039;yı canlandıracak isim belli oldu! Bomba oyuncu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

BKM'nin "Adile" adlı filminde Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınırken, Ayşen Gruda’yı Elif Nur Kerkük canlandıracak. Rolüne hazırlanırken Gruda’nın sadece filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da izlediğini belirten Kerkük, “Ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde bambaşka bir karaktere bürünmesi ve karakterlerine kattığı nüanslar gerçekten etkileyiciydi,” dedi.

BKM yapımı Adile filmiyle, Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit’in hayatı sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak otururken, Adile Naşit’i Meltem Kaptan canlandıracak. Yapımın çekimleri halen devam ediyor.

Naşit’in hayat öyküsü üzerinden bir dönemin sinema ve tiyatro dünyasının yeniden canlandırıldığı filmde, dönemin simge oyuncularından Ayşen Gruda da beyaz perdede yer alacak. Gruda’yı, genç oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak.

"ULAŞABİLDİĞİM HER ŞEYİ İZLEDİM"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Gruda’nın filmlerini değil, aynı zamanda skeçlerini ve röportajlarını da izlediğini belirtti. Kerkük, "Ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde bambaşka bir karaktere bürünmesi ve karakterlerine kattığı nüanslar gerçekten etkileyiciydi," ifadelerini kullandı.

Ayşen Gruda ile 2018 yılında bir projede birlikte çalıştığını da aktaran Elif Nur Kerkük, “İlk defa bir role çalışırken gerçek bir kişiyi canlandırmanın ne kadar keyifli ama aynı zamanda ne kadar zor olduğunu fark ettim. Diksiyonunda dönemin izlerini taşıyan detaylar ve harfleri karakteristik söyleyişi üzerine büyük bir özenle çalıştım. Umarım hakkını verebilmişimdir,” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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