CHP, toplumdan gelen baskı üzerine Uşak’ın pavyoncu başkanının üyeliğini askıya aldı. Özgür Özel’in ise İmamoğlu ve Böcek gibi Özkan Yalım’a akçeli işlerden dolayı sahip çıkmaya mecbur olduğu, bu yüzden meseleyi soğumaya bıraktığı belirtiliyor.

HABER MERKEZİ - Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sorgusu sürüyor. Soruşturma çerçevesinde dün 4 kişi daha gözaltına alındı. Kendisinden küçük aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu dört kadınla birlikte olduğu ortaya çıkan Yalım’ın parti üyeliği toplumun tepkisini dindirmek için askıya alındı. Karar MYK’da değerlendirildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, “Özkan Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, incelemeden sonra disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle kararlaştırılmıştır” dedi. Emre, Yalım’ın belediye çalışanıyla ilişkilerini tasvip etmediklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise ihraca sıcak bakmadığı ve meseleyi soğumaya bırakacağı belirtiliyor.

GENEL MERKEZ BİLİYORDU

Uşak’taki rezaleti Genel Merkezin bildiğini söyleyen CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş “Bildikleri halde neden göz yumdular? Ve tüm bunlara rağmen, Özkan Yalım’ı neden ihraç edemiyorlar? Edemezler. Belediye Başkanı her yerde ‘Özgür’ün arabasını ben aldım’ diye konuşuyordu. Onlarca tanığı var bu sözlerin” ifadesiyle partide yaşananları deşifre etti.

CHP Uşak tüm il yöneticilerinin ağustos ayında Ankara’ya giderek Özkan Yalım’ı şikayet ettiği ancak Genel Merkez’in kayıtsız kaldığı belirlendi. Bunun üzerine Uşak il yönetiminin toplu halde istifa ettiği, Özgür Özel’in Yalım’ı şikayet eden bir milletvekilini makamdan kovduğu öğrenildi. Yalım’ı korumaya alan Özel’in, meseleyi soğumaya bıraktığı ve ihraca cesaret edemediği belirtiliyor.

Özel’in grup başkanvekili olduğu dönemde Yalım’ın otelinde kaldığı ve burada daha sonra belediye başkanı yapılan bir kadın ile gecelediği belirtiliyordu. Yalım’ın, Özgür Özel ile ilgili birçok sırra vakıf olduğu bu yüzden üstünün çizilemeyeceği konuşuluyor.

DİĞER BAŞKANLAR

CHP Genel Başkanı Özel’in yolsuzluktan yargılanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek’e de benzer sebeplerle sahip çıkmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Özel, İmamoğlu ile birlikte rüşvetle delegeleri satın alıp partiyi ele geçirmekle suçlanıyor. CHP liderinin, Muhittin Böcek’ten de yeniden aday yapılması karşılığında en az 50 milyon lira aldığı da iddialar arasında.

SKANDALLAR DİZİ DİZİ

Son bir yıl içinde CHP’de birçok isim yasak aşk skandalıyla gündeme geldi. Antalya’da Muhittin Böcek’in belediyeye çaycı olarak giren kendisinden 30 yaş küçük M.K.’yı belediye şirketlerinin yönetimine atadığı, rüşvet parasıyla pahalı takılar ve otomobiller aldığı, lüks daireler tuttuğu iddianameye yansıdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da şantajla belediye çalışanı Ö.Ç. ile birlikte olduğu şikayet dosyalarına girdi. Bayrampaşa eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da belediye imkânlarını kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi Ç.K. için seferber ettiği öğrenilmişti.

Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın adı da yasak aşk skandalına karışmıştı.

