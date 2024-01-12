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    Özgür Özel memleketinde elindeki anket sonuçlarını paylaştı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    CHP lideri Özel, memleketi Manisa için yaptırdığı anket sonuçlarını paylaştı. Özel, “Mevcut belediye başkanlarımızı memnuniyet anketlerine soktuk. Halk razı biz de razıyız. Hepsine kefilim” ifadelerini kullandı.

    Özgür Özel memleketinde elindeki anket sonuçlarını paylaştı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da Turgutlu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 226 milyon TL’lik yatırımların toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

    Özgür Özel memleketinde elindeki anket sonuçlarını paylaştı

    “HALKA SORDUK, MEMNUNLAR”

    Törende bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özel  “Turgutlu yıllarca kutuplaşmadan, yandaşlardan çok çekti. Turgutlu ayrımcılık yapmayacağına inandığı bir evladına destek verdi ve o da aldığı bu desteğin karşılığını çalışarak didinerek verdi. Kendisini tebrik ediyorum. Mevcut belediye başkanlarımızı memnuniyet anketlerine soktuk, Alaşehir, Turgutlu, Akhisar ve Saruhanlı razı biz de razıyız. Diğer ilçelerimizde de adaylarımız var. Bu takımın başında da genç büyükşehir belediye başkan adayımız Ferdi Zeyrek var. Hepsine kefilim. Nasıl ki Çetin Akın, Besim Dutlulu, Zeki Bilgin, Ahmet Öküzcüoğlu bizleri mahcup etmediyse bu isimler de bizleri mahcup etmeyecek. Onları sizlere emanet ediyorum”  dedi. 

    Özgür Özel memleketinde elindeki anket sonuçlarını paylaştı

    “ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

    Konuşmasında Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanında yapılacak olan mitinge de herkes davet eden Özel, "Kendi memleketimden tüm Türkiye’yi davet ediyorum. Gücümüze güç katalım. Bu davet bizimdir ve bütün Türkiye’yedir. Son sözüm şu memleketimizdeyiz, güzel Manisa’nızdayız. Bundan sonra adımlarımız daha güvenilir atmak için elimden geleni yapacağım CHP Genel Başkanı olarak. Dünyanın hangi şehriyle iş birliği yapmak gerekiyorsa Turgutlu’yu o kentlerle kardeş şehir yapacağız. Turgutlu’dan destek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte Turgutlu ve Manisa’da halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Özgür ÖzelManisaYerel Seçim
    Haberler > Gündem > Özgür Özel memleketinde elindeki anket sonuçlarını paylaştı
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