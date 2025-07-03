Özgür Özel'e şeffaflık çağrısı: İddiaları gizlemek yerine hırsızları ayıklayın!

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sonrasında Genel Başkan Özgür Özel’in mitinglerde kullandığı sert söylem ve yargıya yönelik sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Özel, son olarak Saraçhane’deki mitingde aynı dili kullandı ve sonrasında Taksim’e yürümek isteyen bazı göstericiler polisle arbede yaşadı.

HABER MERKEZİ - Konuyu değerlendiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, CHP’li bazı belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının, kamuoyunun dikkatinden kaçmadığını söyledi. Orallı, “Ortaya saçılan belgeler, raporlar ve haberler, sadece hukuki değil, ahlaki bir sorgulamanın da kapısını araladı. Bu noktada toplumsal beklenti çok açık; iddialar karşısında susmak yerine net, şeffaf ve hesap verebilir bir duruş sergilenmesi. Ne yazık ki, CHP yönetimi bu iddiaların üzerini örtmeye çalışmakla itham edilmekte; Genel Başkan Özgür Özel’in mitingler ve gündem değiştirme çabaları bu algıyı daha da pekiştirmekte. Parti içi sadakatten önce, halkın güveni esastır. CHP eğer gerçekten Türkiye’de değişimin öncüsü olmak istiyorsa, önce kendi içinde cesur bir temizlik yapmak zorundadır” dedi.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de CHP’nin kendi içinde bir denetim yapması gerektiğini belirterek “Partiyi koruyacak adam genel başkandır” ifadesini kullandı.