Pastırma sıcakları geri dönüyor: Meteoroloji tarih verdi
Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, yağışlar ise ülkeyi terk edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de gündüz sıcaklıkları artarken, iç ve doğu bölgelerde hafta sonu etkili olan yağışlar yerini güneşli günlere bırakacak.
- Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları artacak ve yağışlar ülkeyi terk edecek.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
- Hafta sonu iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak.
- Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan raporda hava sıcaklıklarının yeni haftayla beraber artacağı, yağışların ülkeyi terke edeceği belirtildi.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak artacak. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da hafta sonu gündüz sıcaklıkları 16-17 derece, gece sıcaklıkları ise 10 derece civarında olacak. Kentte cuma günü 16 derece olan gündüz sıcaklığı, salı günü 22 dereceye ulaşacak. Ankara’da sıcaklıklar 12’den 16 dereceye yükselirken, İzmir’de 20 olan gündüz sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkacak. Her iki şehirde de hafta sonu yağış beklenmiyor.
HAFTA SONU DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Hafta sonu yağışlar özellikle iç ve doğu bölgelerde etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağışlar görülecek.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI!
Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da yerel olarak yağış bekleniyor. Yağışların etkili olduğu yüksek kesimlerde ise yer yer kar görülebilecek.