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Haberler > Gündem > Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz

Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK&#039;lı terörist etkisiz
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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