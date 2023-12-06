Pençe-Kilit'te PKK'ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 Aralık 2023 10:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:32

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

PKK ve türevleri örgütler ile mücadele sürüyor. Kahraman Mehmetçik hem yurt içinde hem de sınır ötesinde deüzenlenne oeprasyonlar ile teröre darbeler vurmaya devam ederken PKK'nın planları alt üst oluyor. Titiz çalışmalar sayesinde teröristlere barındıkları noktalar dar edilirken Pençe-Kilit bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.'

DÜN IRAK'IN KZEYİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece terör örgütü ağır darbe aldı.