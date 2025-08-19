Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler

Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler
Kobra Zehri, Burdur, Jandarma, Eylem, Kaçakçılık, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur’da sırt çantaları içinde piyasa değeri 60 milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından dikkat çeken detayları olan bir operasyon gerçekleştirildi.

Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON TL

17 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan planlı çalışmalar sonucunda icra edilen operasyonda sırt çantaları içerisinde destelenmiş yaklaşık 60 milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler - 2. Resim

Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Norveç veliaht prensesinin oğluna şok suçlama! Kraliyet ailesi karıştı75 yıl sonra vatanlarına döndüler! Kore Savaşı’nda kayıp 4 Türk askerinin naaşı teslim edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti - GündemEski belediye başkanı hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmiştiIğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler - GündemMillet bahçesini akrabalarına kiraya verdilerBaraj kurudu, kentin 35 günlük suyu kaldı! Başkandan vatandaşlara çağrı var - GündemBaraj kurudu, kentin 35 günlük suyu kaldı!Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: CHP'li Mustafa Bozbey AK Parti'ye geçiyor! Sessizliğini bozdu - Gündem'AK Parti'ye katılacak' iddialarına cevap!“Şamanizm tarikatı” ihbarı polisi harekete geçirdi: Evinde kesilmiş hayvanlar bulundu - Gündem“Şamanizm tarikatı” ihbarı polisi harekete geçirdiAK Parti heyetinden Çerçioğlu'na destek ziyareti! Bu sözler damga vurdu - GündemAK Parti'den destek ziyareti! Bu sözler damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...