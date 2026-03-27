Anadolu Ajansı
PKK provokatörlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 51 dk önce
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin nevruz etkinliklerinde propaganda yaptıkları belirlenen 26 şüpheli yakalandı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde çalışma yürüttü.
- Çalışma sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin nevruz etkinliklerinde propaganda yaptıkları belirlendi.
- Bu kapsamda 26 şüpheli tespit edilerek yakalandı.
- Operasyon düzenlenen adreslerde kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
- Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptıklarını belirledi.
26 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
