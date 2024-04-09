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Polisin gözü önünde drift pahalıya patladı! Sürücüye 33 bin TL ceza kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trafik polisinin gözü önünde drift atan sürücüye 33 bin TL ceza kesildi.

Trafik kurallarını ihlal eden magandalar bu kez polisin gözü önünde drift attı. Trafik polisi peşine düştüğü sürücüye 33 bin 739 TL para cezası kesti.

Kırıkkale'de bir sürücü, trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle kavşakta drift attıktan sonra kırmızı ışık ihlali yaptı. Polis, peşine düştüğü sürücüyü kısa sürede yakalandı.

Trafik polisi tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücüye drift atmak ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda, 33 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çevreye rahatsızlık veren sürücülerin denetimine aralıksız devam edileceği bildirildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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