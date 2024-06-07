Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek 'risk' uyarısı yaptı: Sıcak hava dalgası atağa geçecek

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 11:12 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme:

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Hazirana girilmesiyle etkili olmaya başlayan sıcaklar bugün kendisini hafif esintilere bıraksa da önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası yine atağa geçecek. Prof. Dr. Orhan Şen, "Haftaya çarşambadan itibaren Batı bölgelerimize sıcak hava dalgası geliyor. Marmara İstanbul dahil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklık sağlık açısından risk oluşturacak gibi" diye uyardı.