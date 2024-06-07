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Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek 'risk' uyarısı yaptı: Sıcak hava dalgası atağa geçecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek &#039;risk&#039; uyarısı yaptı: Sıcak hava dalgası atağa geçecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazirana girilmesiyle etkili olmaya başlayan sıcaklar bugün kendisini hafif esintilere bıraksa da önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası yine atağa geçecek. Prof. Dr. Orhan Şen, "Haftaya çarşambadan itibaren Batı bölgelerimize sıcak hava dalgası geliyor. Marmara İstanbul dahil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklık sağlık açısından risk oluşturacak gibi" diye uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, "Bugün Cuma öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli su baskını riski var. Yarın daha da kuvvetli. Sıcaklıklar hafta sonu değişmiyor 4-8 derece ortalamanın üzerinde devam edecek" dedi.

TARİH VERDİ

Prof. Dr. Şen, "Haftaya Çarşamba'dan itibaren Batı bölgelerimize sıcak hava dalgası geliyor. Marmara İstanbul dahil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklık sağlık açısından risk oluşturacak gibi" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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