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Prof. Dr. Üstün Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmadığı iddialarına DMM'den açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Prof. Dr. Üstün Ergüder&#039;in Boğaziçi Üniversitesi&#039;ne alınmadığı iddialarına DMM&#039;den açıklama

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in okula alınmadığı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada Prof. Dr. Ergüder'in üniversite kampüsüne giriş kısıtlanmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Kendisini tanımayan güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştur" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk kez seçimle göreve gelen rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in okula alınmadığı iddiası gündem oldu. Söz konusu iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. 

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boğaziçi Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine alınmıyor." iddiasının manipülasyon içerdiği bildirdi.

'KENDİSİNİ TANIMAYAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURDURDU'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in aracı, kampüs nizamiyesine girişi sırasında, okula araçla giriş için zorunlu olan etiketin eski olması gerekçesiyle, kendisini tanımayan güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştur. Üniversite rektörlüğünün konudan haberdar olmasının hemen ardından sorun ivedilikle çözülmüş ve ilgili güvenlik görevlisi uyarılmıştır. Eski rektör Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişinin kısıtlanması söz konusu değildir."

NE OLMUŞTU?

1992-2000 yılları arasında rektörlük görevini üstlenen ve 50 yılını Boğaziçi Üniversitesi’nde geçiren Ergüder’in okula giremediğini Prof. Dr. Mine Eder iddia etmişti. 

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan rektör Naci İnci, üniversite kampüsüne girişinin kısıtlanması söz konusu olmadığını söylemiş, “Eski rektörümüz ve değerli meslektaşım Üstün Ergüder’in üniversitemiz kampüsüne girişinin kısıtlanması söz konusu değildir. Bu sabah bir yanlış anlama nedeniyle kampüs girişinde yaşanan talihsiz olayın ardından kendisi ile görüşerek durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Basit bir yanlış anlamadan farklı anlamlar çıkarılması doğru değildir” demişti.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü de konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Üniversitemizin eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder’in Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne alınmadığı yönünde çıkan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Kıymetli eski rektörümüz Sayın Ergüder’in aracı, kampüs nizamiyesinde, okula araçla giriş için zorunlu olan ‘etiket’ eski olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından durdurulmuştur. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Naci İnci, olaydan haberdar olmasının hemen ardından Sayın Ergüder’e ulaşarak sorunu çözmüştür. Üniversitemize uzun yıllar emek vermiş Sayın Ergüder’e yönelik çıkan haberlerde yer aldığı haliyle herhangi bir yasağın söz konusu olamayacağını, Ergüder’in aracının ‘araç etiket’i eski olduğu için nizamiyeden girişine izin vermeyen güvenlik görevlisinin de uyarıldığını belirtiriz.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı

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