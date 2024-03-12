Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İstanbul'da bazı alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan "Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı"nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.