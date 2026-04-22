Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 3 yayın kuruluşuna yayın ihlalleri nedeniyle ceza kesti. RTÜK TLC adlı medya kuruluşuna şiddet sahneleri nedeniyle, TV8’e yaşlı ayrımcılığı ifadeleri nedeniyle, Kanal 26’ya ise küçük düşürücü ifadeler nedeniyle para cezası kesti.

Gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV8, TLC ve Kanal 26 Televizyonu’na ceza uyguladı. İşte uygulanan cezalar ve sebepleri…

Son yıllarda televizyon programlarını daha yakın mercek altına alan RTÜK, 3 kanala yapılan ihlaller nedeniyle ceza uyguladı.

TLC’YE PARA CEZASI VE DURDURMA

13.04.2026 günü yayınlanan "GEBER!" isimli yabancı filmin geneline hakim olan şiddet unsurlarından dolayı RTÜK, TLC adlı medya kurumuna ceza kesti.

Filmde suçluların güç mücadelesinde başvurdukları başlıca çözüm yöntemi olarak gösterildiği ve yer verilen şiddet sahnelerinin şiddetin normalleştirdiğine karar verildi.

TLC adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşuna 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uyguladı.

TV8’E YAŞLI AYRIMCILIĞI CEZASI

RTÜK, TV8’de 07.04.2026 tarihinde yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz isimli programdaki yayın ihlallerini ele aldı.

RTÜK’ün resen başlattığı inceleme ve İletişim Merkezi’ne iletilen çok sayıda vatandaş şikayetini değerlendirdi.

YARIŞMACI KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ

Üst Kurul, programa yarışmacı olarak katılan 70 yaşında ve emekli devlet memuru olduğu belirtilen Sema Develioğlu’na yönelik diğer yarışmacıların kullandığı “Kokoşum.”, “Görmüyor”, “Titreme, dökeceksin.”, “İlaçlarını içtin mi?”, “Senin burada ne işin var?”, “Yürüyemiyorsun.”, “Sekiz bakıyorsun.” ve “Yaşınızın kadını değilsiniz.” gibi söylemlerle, yarışmacının küçük düşürüldüğünü ve bu durumun insan onuruna saldırı olduğunu tespit etti.

Canlı olarak yayınlanmayan ve montajlandıktan sonra ekranlara getirilen söz konusu bölümde, yaşlılara yönelik aşağılamaların tamamen reyting amaçlı korunduğu ve sunucunun da diğer yarışmacılara müdahale etmediğine dikkat çekildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

TV8’e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın ilkeleri” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

KANAL 26’DA AŞAĞILAYICI İFADELERE CEZA

Kanal 26 Televizyonunda 13.04.2026 tarihinde yayınlanan Açık Futbol programında sarf edilen eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, insan onuruna aykırı ve aşağılayıcı olduğu belirtildi.

RTÜK, Kanal 26 Televizyonu’na söz konusu ifadeler nedeniyle 6112 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verdi.

RTÜK tarafından ceza kesilen kanallar ve nedenleri;

Kanal Kesilen Ceza Nedeni Uygulanan Yaptırım İhlal Edilen Kanun Maddesi ve Fıkrası Program/Film Adı Yayın Tarihi TLC Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı içerik (yabancı film 'GEBER!') İdari para cezası ve program durdurma 6112 sayılı Kanun, Madde 8/1 (ş) GEBER! 13.04.2026 TV8 Yaşlı ayrımcılığı, yarışmacıyı küçük düşürme (Zuhal Topal'la Yemekteyiz) İdari para cezası 6112 sayılı Kanun, Madde 8/1 (ç) Zuhal Topal'la Yemekteyiz 07.04.2026 Kanal 26 Aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler (Açık Futbol) İdari para cezası 6112 sayılı Kanun, Madde 8/1 (ç) Açık Futbol 13.04.2026

Haberle İlgili Daha Fazlası