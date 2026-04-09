Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ulusal 1 Kanal, Beyaz TV, beIN Sports ve Radyo Lider İzmir’e yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası kesti. İşte kesilen cezaların sebepleri ve ihlaller…

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza kesti. 4 yayıncı kuruluşu Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik iddialar, Trabzonspor-Galatasaray maçındaki küfürlü tezahüratlar, gündüz kuşağındaki ihlaller ve mahkumlar üzerinden haksız kazanç sağlanmasından dolayı ceza aldı.

ULUSAL 1 KANAL'A CEZA

Buna göre 31 Mart'ta canlı yayınlanan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in basın toplantısında dile getirdiği iddiaları araştırmak yerine alt yazılarla doğrudan ekrana taşıyan Ulusal 1 Kanal'ın ihlal yaptığı bildirildi.

Üst Kurul, Milli Savunma Bakanlığı’nın şikayetini de değerlendirdi. RTÜK, Ulusal 1 Kanal'a idari para cezası verdi.

Ceza gerekçesinde ise "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz, haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez, görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur” denildi.

BEIN SPORTS'A KÜFÜR CEZASI

Üst Kurul, 4 Nisan'da yayınlanan Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda müzik eşliğinde statta dile getirilen küfürlü tezahüratların beIN Sports'ta yayınlanmasını görüştü.

Söz konusu tezahüratların yayın kuruluşu tarafından herhangi bir "bipleme veya engelleme" olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığı tespit edildi.

RTÜK, beIN Sports'un, gecikmeli yayın sistemi kullanmadığı, ortam sesini dengelemediği ya da gerekli anlarda sesi kısmak suretiyle izleyiciyi koruyucu tedbirler almadığını belirledi.

Üst Kurul, "beIN Sports'a 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

BEYAZ TV’YE ‘YETERSİZ BUZLAMA’ CEZASI

Beyaz TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" adlı programın 19 Mart ve 23 Mart'ta yayınlanan bölümlerine ilişkin ihlalleri inceleyen RTÜK, ceza kesti.

Söz konusu programda, lise öğrencisi çocuğun öldürülmesi ile ilgili vaka incelemesinde öldürülen genç kızın olay yerindeki cansız bedeninin fotoğrafının bir kısmının yetersiz buzlanarak ekrana getirildiği, ayrıca cinayetin de ayrıntılı olarak ve mahremiyet sınırları ihlal edilerek tasvir edildiği belirlendi.

RTÜK, Beyaz TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verdi.

RADYO LİDER İZMİR’E ‘HÜKÜMLÜ’ CEZASI

RTÜK’ün ceza verdiği kurumlardan biri de Radyo Lider İzmir oldu.

"Murat ile Gönülden Gönüle" isimli programda ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanalları aracılığıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı tespit edildi.

Abonelik ya da üyelik adı altında hükümlü/tutuklulardan ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen kurula "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

