Ankara’nın yeni diplomasi ve protokol üssü olmaya hazırlanan Etimesgut Havalimanı, 15 Haziran’da hizmete açılıyor. Pist ve apron kapasitesi büyütülen tesis, NATO Zirvesi başta olmak üzere devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin uçuşlarına ev sahipliği yapacak; gerektiğinde Ankara için yedek havalimanı olarak da kullanılacak.

CEMAL EMRE KURT- Türkiye’nin havacılık altyapısını güçlendirecek Etimesgut Havalimanı, 15 Haziran’da açılacak. Yenileme ve altyapı çalışmaları tamamlanan havalimanının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Yeni havalimanı 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO zirvesi başta olmak üzere başkentte özellikle devlet protokolü, diplomatik temaslar ve kritik organizasyonlarda önemli görev üstlenecek.

Sadece protokolün kullanacağı havalimanı yapılıyor: Etimesgut NATO'ya hazır

3 BİN METRELİK PİST

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yakın konumuyla dikkat çeken tesis, başta devlet başkanları ve üst düzey heyetler olmak üzere diplomatik uçuşların yönetileceği özel bir merkez olarak hizmet verecek.

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Projeyle birlikte pist uzunluğu 3 bin metreye, genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. Aynı anda 50 uçağın park edebileceği 160 bin metrekarelik yeni apronun altyapısı tamamlandı.

Sadece protokolün kullanacağı havalimanı yapılıyor: Etimesgut NATO'ya hazır

YEDEK HAVALİMANI

Etimesgut’ta yalnızca uçuş altyapısı değil, protokol ihtiyaçlarına yönelik toplam 2 bin 400 metrekarelik yapılar da inşa edildi. Yetkililer, havalimanının gerektiğinde Ankara için yedek havaalanı olarak da kullanılabileceğini belirtiyor.

Etimesgut Havalimanı’nın askerî statüsü korunurken, devlet ve diplomatik uçuşlara hizmet veren özel bir modelle işletilmesi planlanıyor.

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