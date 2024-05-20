Sahte genç kız çetesine asayiş vurgunu: Hevesleri kursaklarında kaldı! Kurbanlarına attıkları mesajlar ifşa oldu

Bursa’da, anlık mesajlaşma ve haberleşme uygulaması olan Whatsapp’taki ilginç yapılanma kendini ele verdi. Sahte genç kız profilleriyle kurbanlarına korkutucu mesajlar atan dolandırıcılar yüzbinlerce liralık vurgun yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğünce 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çete çökertildi.

8 ayrı ilde eş zamanlı yapılan operasyonda asayişin ağına sahte genç kız çetesi takıldı. Sahte kız profilleriyle 4 kişinin 609 bin liralık dolandırılmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis fiziki ve teknik takibi sonuç verdi.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ

Son zamanların en ilginç çetesi olan suç örgütünün yöntemi 'şeytanın bile aklına gelmez' dedirten cinsten. Konuyla ilgili soruşturma başlatılan dolandırıcılıkta suçluların önce sahte kız profili açarak kurbanlarına "Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?" şeklinde mesaj attığını belirlendi.

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

“İSTİSMAR SUÇUNDAN CEZA ALACAKSIN”

Öte yandan şüphelilerin mağdurları, "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken A.K. Hakkari'de Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi.