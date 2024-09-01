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Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Feci kazada en az 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

MİNİBÜS VİRAJI ALAMADI

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Cami Mahallesi Gürpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper K. idaresindeki 55 AOP 709 plakalı minibüs, rampa aşağı inerken virajı döndükten sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundular. Görgü şahitleri araçta 20 kişinin olduğunu, 2 kişinin hastaneye gitmediğini 18 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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