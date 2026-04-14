Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eski bir öğrenci tarafından liseye düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın, pompalı tüfekle okula geldiği ve öğrenci ile öğretmenlere rastgele ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eski bir öğrenci tarafından yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen 1 polis ve 1 kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı.

Kan donduran silahlı saldırı anı is okuldaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ

Görüntülerde, okulun eski öğrencisi olduğu tespit edilen saldırgan şahsın, pompalı tüfekle okula geldiği ve öğrenciler ile okul koridorundaki bir öğretmen rastgele ateş ettiği anlar kameraya yansıdı. Öğrencilerin ise panikle kaçıştığı görüldü.

Saldırı anı

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"HÂLETİRUHİYESİ İYİ OLMADIĞI BELLİ"

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, "Ayrıntıları tam bilmiyorum. Fakat sosyal medya hesaplarında zaten böyle hâletiruhiyesi iyi olmadığı belli. Demek ki o bu aşamaya kadar da ilerledi durumu. Hem değerli hemşehrilerime hem de eğitim camiasına çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

