Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sapanca Gölü'nden aylar sonra sevindiren haber geldi! 4 santimetre fark etti

Sapanca Gölü'nden aylar sonra sevindiren haber geldi! 4 santimetre fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sapanca Gölü&#039;nden aylar sonra sevindiren haber geldi! 4 santimetre fark etti
Sapanca Gölü, Kuraklık, Su Seviyesi, Yağmur, SASKİ, Sakarya, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son 65 yılın en kurak yaz mevsimi nedeniyle her geçen gün su kaybeden Sapanca Gölü'nden sevindiren haber geldi. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte Sapanca Gölü'nün su seviyesinin 4 santimetre yükseldiği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi duyurdu.

Sapanca Gölü'nden aylar sonra sevindiren haber geldi! 4 santimetre fark etti - 1. Resim

SON YÜKSELİŞ NİSAN AYINDAYDI

Tarihinin en düşük seviyelerine yaklaşan Sapanca Gölü, cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından 4 santimetrelik artış yaşadı ve 29.43 metreye yükseldi. Son yükselişini nisan ayında yaşayan ve kurak geçen yaz ayı ile birlikte sürekli su kaybeden göl için 2 milyon metreküplük su artışı umut oldu.

Sapanca Gölü'nden aylar sonra sevindiren haber geldi! 4 santimetre fark etti - 2. Resim

Altyapı hatlarının yağmur sularını sorunsuz şekilde iletebilmesi için gece boyunca teyakkuzda olan ekipler, sabahın ilk saatlerinde şehrin muhtelif noktalarında müdahalelerini gerçekleştirdi. Kısa sürede etkili olan yağış ile birlikte Erenler’de metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, bu rakam Adapazarı için 40, Sapanca için ise 38 kilogram olarak ölçüldü.

Sapanca Gölü'nden aylar sonra sevindiren haber geldi! 4 santimetre fark etti - 3. Resim

YAĞIŞ, KURUYAN DERE YATAKLARINA DA CAN OLDU

SASKİ tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alarak tüm ekiplerimizle birlikte sahada yer aldık. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme ise kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları ise yeniden Sapanca Gölü’ne su ulaştırmaya başladı. Gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Victor Osimhen'den kötü haber geldi! O maçta forma giyemeyecek18 milyon öğrenci dersbaşı yapacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir Sındırgı'da çifte deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemBalıkesir'de çifte deprem! Çevre iller de hissettiManifest hakkında 'teşhircilik' soruşturması! - GündemManifest hakkında 'teşhircilik' soruşturması!Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden çarpıcı tanıtım! 'Zulüm 1453'te başladı' detayı dikkat çekti - GündemFetihler Sultanı dizisinden çarpıcı tanıtımAntalya'da orman yangını! Ekipler bölgede - GündemAntalya'da orman yangını! Otellerin dibinde...Uçaklardaki yeni dönemi Bakan Uraloğlu duyurdu: Su artık bedava! - GündemBakan 'zorunlu' deyip duyurdu: Artık bedava!Avukattan cezaevine uyuşturucu servisi! 'İç çamaşır' detayı dikkat çekti - GündemAvukattan cezaevine uyuşturucu servisi! Skandal ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...