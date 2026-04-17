Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye ile enerji, ticaret ve ulaştırma alanlarında yeni koridorların kurulması ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Şara etkinlik öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Esad rejiminin Suriye'yi bölgeden ve uluslararası toplumdan izole ettiğini belirten Ahmed Şara "Ülkemizin kurtarılması, ikili ilişkiler için bir fırsat oluşturdu. Özellikle Türkiye ile bu durum daha belirgindi. Çünkü, Türkiye 14 yıl boyunca Suriye devrimini desteklemeye devam etti. Suriye, krizden fırsat ortamına dönüştü. Biz de yaptığımız ziyaretlerde buna işaret ettik" ifadelerini kullandı.



Suriye lideri, ABD/İsrail-İran savaşını da değerlendirdi. Şara "İran'da patlak veren savaşın ardından enerji tedarik sektörü dünya çapında zarar gördü. İnsanlar bu stratejik konuma daha fazla ihtiyaç duyduklarını hissetti. Suriye, enerji tedariki ve tedarik zincirleri için kesinlikle güvenli bir koridor ve alternatif bir yol oluşturuyor. Özellikle de Suriye ve Ürdün üzerinden Arap Körfezi ile Türkiye arasında kurulan bağlantı önemli. Son olarak Irak ile bir anlaşma yaptık. Irak petrolü, limanlarımız üzerinden ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

DÖRT DENİZ PROJESİ

Ahmed Şara, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak planlanan “Dört Deniz Projesi” ile ilgili detaylar paylaştı. Bu projenin 'yolları yeniden bağlayacağını' aktaran Şara "Şu anda dünyanın en önemli arayışı, tedarik zincirleri ve enerji kaynakları için güvenlik. Bu sebeple, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ne, Suriye'nin ve Türkiye'nin Akdeniz'e, Arap Körfezi'nin ise hem Kızıldeniz'e hem de Arap Körfezi'ne kıyısı olmasıyla bu entegrasyonun da önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye artık bir 'kriz' döneminden 'fırsat' dönemine geçiyor. Doğu ile batı arasında bir köprü olan Türkiye ile Suriye arasında bölgesel bağlantısallık açısından büyük fırsatlar mevcut. Şu anda İdlib'te endüstriyel işbirliğini kolaylaştırmak için Ankara ile bir serbest ticaret bölgesi üzerinde çalışıyoruz. Bu bölge; İdlib, Lazkiye, Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan ana yollar üzerinde stratejik bir konuma sahip. Ayrıca altyapı projeleri, havalimanlarının genişletilmesi ve liman yatırımları üzerinde çalışıyoruz. Türk şirketleri Suriye'nin altyapısının yeniden inşasında yer alıyor" dedi.



İsrail'in, Suriye'yi işgal etme planına da değinen Şara "Bizim istikrara ihtiyacımız var. Biz geldikten sonra İsrail çok vahşi saldırılar başlattı, topraklarımızın bir kısmını işgal etti. Golan Tepeleri hâlâ işgal altında. Karşılıklı çatışma olmaması için diplomasiyi ve uluslararası toplumu ikna etmeyi tercih ettik. Çünkü halkımız yıllardır kan kaybediyor. Bizler, güvenlik anlaşmasını sağlama konusunda ciddiyiz. Suriye artık uluslararası arenada, krizden istikrara kavuştuğu yönünde imaja sahip. Şu ana kadar İsrail'le müzakerelerin çıkmaz yola girdiği düşüncesinde değilim. Ancak Tel Aviv'in topraklarımızdaki varlığını ısrarla sürdürmesi sebebiyle zorluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"SDG’NİN ENTEGRE SÜRECİ İYİ GİDİYOR

Şara'nın konuşmasının devamı şöyle: Yönetime gelmemizle birlikte geçen yıl ulusal entegrasyon konusunda büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Daha önce dağınık olan devrim grupları birleşti. Şu anda da SDG güçleri entegre edildi ve işler yolunda ilerliyor. Bugün de Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan son yabancı askeri üs unsurları da ülkeden ayrıldı.

ZELENSKIY'NIN ŞAM ZİYARETİ

Ukrayna ve Suriye arasında gıda ve enerji alanlarında tarihsel geçmişe sahip bir ortaklık var. Ukrayna, zirai ürünler ve zirai ilaç üretimi alanında büyük tecrübesi olan ülkelerden biri. Suriye de tarımsal alanda üretim yapan ülkelerden biri ve bu konuda ortaklıklara ve deneyimlere ihtiyacı var. Ukrayna ile Suriye arasındaki ana girişi, temel ürün ve gıda maddelerinin ihracatı için Suriye limanları üzerinden bir zemin oluşturmak.

