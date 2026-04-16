Suriye ve Suudi Arabistan, kara ve demir yolu taşımacılığı alanında işbirliğini geliştirme ve bölgesel ulaşım ağlarını güçlendirme konusunda mutabakata vardı. Görüşmede, Türkiye'ye uzanması planlanan demir yolu projesi de gündeme geldi.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında kara ve demir yolu taşımacılığı alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, iki ülkenin ulaştırma bakanları çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ve bölgesel ulaşım ağlarının daha etkin hale getirilmesi ele alındı. Özellikle kara ve demir yolu taşımacılığında entegrasyonun artırılması üzerinde duruldu.

TÜRKİYE'YE UZANACAK PROJE DE GÜNDEMDE

Toplantıda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanması planlanan demir yolu projesi de gündeme geldi. Taraflar, bu hattın bölgesel ticaret ve lojistik açısından stratejik önem taşıdığını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al Jasser, ülkesinin Suriye ile ulaştırma alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, bölgesel bağlantıların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ise demir yolu bağlantılarının hayata geçirilmesi için altyapının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Ürdün üzerinden Türkiye’ye uzanan taşımacılık hatlarında artan hareketlilik ve bu alandaki talepler de değerlendirildi.

KIZILDENİZ AKDENİZ VE AVRUPA'YA BAĞLANACAK

Öte yandan Abdulkadir Uraloğlu da daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında planlanan demir yolu hattının Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzatılmasının gündemde olduğunu belirtmişti. Bu projenin hayata geçmesi halinde Kızıldeniz’in Akdeniz ve Avrupa’ya bağlanmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Görüşmenin sonunda taraflar, üzerinde uzlaşılan başlıkların takibi ve iletişimin sürekli sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

