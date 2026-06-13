Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı soruları ve cevapları oturumların tamamlanmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Alacakları puanı tahmin etmek isteyen öğrenciler, MEB.gov.tr LGS Cevap kitapçıklarına ilişkin duyuruları takip ediyor. Peki, LGS 2026 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? LGS kitapçıkları ne zaman verilecek?

LGS 2026 (Liselere Geçiş Sistemi) ilk oturumu ardından 2.oturum için geri sayım sürüyor. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. İlk oturum 10.45'te tamamlandı. Saat 11.30'da başlayacak olan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖĞRENCİLER SORU KİTAPÇIKLARINI BEKLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenciler, doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilmek için soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, LGS 2026 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak, cevap anahtarı nasıl görüntülenecek? İşte detaylar...

Gözler MEB gov.trde... LGS kitapçıkları ne zaman verilecek? LGS 2026 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

LGS 2026 SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

LGS oturumlarının tamamlanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını aynı gün içerisinde, yani 13 Haziran 2026 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden yayımlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.



Gözler MEB gov.trde... LGS kitapçıkları ne zaman verilecek? LGS 2026 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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