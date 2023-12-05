Saros'ta SAS komandolarından nefes kesen tatbikat! O anlar saniye saniye kamerada

5 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:53

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye dev bir askeri tatbikata ev sahipliği yapıyor. NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Saros Körfezi'nde düzenlenen "Nusret- 2023 Davet Tatbikatı" devam ederken tatbikattan görüntüler de paylaşıldı.

TCG BAYRAKTAR'DAN MAYIN DÖKÜLDÜ

Tatbikat kapsamında Saros Körfezi'nde Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında ilk olarak TCG Bayraktar tarafından mayın döküş harekatı gerçekleştirildi.

SAS'LAR İMHA ETTİ

Ardından C-130 tipi uçak ile havadan denize mayın bırakıldı. ROV cihazıyla teşhis edilen mayınlar, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da mayınlı sahada görev aldı.

Taktik Pençe Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen SAS komandoları, tespit edilen mayına yakın bir bölgeye helikopterden atladı ve fünye yerleştirdi. Tekrar helikoptere alınan komandolar, güvenli bölgeye geçtikten sonra mayın imha edildi.

Tatbikat, imha sırasında yaralanan personelin helikopterle sevk edilmesinin gerçekleştirilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi.

10 ÜLKEDEN GÖZLEMCİLER TAKİP EDİYOR

Tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı 1. Arama Tarama Filotillası Komodoru, 2. Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 1. Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 karakol gemisi, 8 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, 2 Sahil Güvenlik gemisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı iştirak etti.

Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi, Hırvatistan'dan patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi, ayrıca ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi de katılıyor.