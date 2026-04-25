Savaşın izleri siliniyor! TİKA’dan Suriye’de imar seferberliği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’de yürüttüğü yeniden inşa ve kalkınma projeleriyle sahadaki varlığını genişletiyor. TİKA’nın bölgedeki faaliyetleri, hem insani yardım hem de uzun vadeli yeniden inşa süreci açısından kritik bir rol üstleniyor.
- TİKA'nın Suriye'deki çalışmalarının eğitim, sağlık, altyapı ve kültürel miras ekseninde yürütüldüğü, bu kapsamda savaşta zarar gören okulların onarıldığı ve hastanelerin işlev kazandırıldığı ifade edildi.
- Gençlere yönelik siber güvenlik ve sağlık gibi alanlarda mesleki eğitim programları düzenlendiği ve kırsal bölgelerde tarım ile hayvancılığın desteklendiği belirtildi.
- Şam ve Halep gibi şehirlerde Osmanlı döneminden kalan cami ve medreselerin restorasyonuna başlandığı aktarıldı.
- Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşlerini desteklemek amacıyla kırsal bölgelerde ev yapımı için temel inşaat malzemesi desteği sağlandığı vurgulandı.
- Suriye yönetimiyle yürütülen temaslarda TİKA projelerinin anlatıldığı ve yeni iş birliklerine açık olunduğu ifade edildi.
Yeşim Eraslan / ANKARA - TİKA Başkanı Abdullah Eren, Suriye heyetiyle yapılan temaslara ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunarak, hem insani yardımları hem de uzun vadeli kalkınma hedeflerini anlattı.
SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASINDA AKTİF ROL ALIYORUZ
Eren, Türkiye’nin Suriye ile tarihsel ve kültürel bağlarına dikkat çekerek, ülkedeki istikrar ve kalkınma sürecine destek verdiklerini söyledi. TİKA’nın sahadaki çalışmalarını “eğitim, sağlık, altyapı ve kültürel miras” ekseninde dört başlıkta toplayan Eren, TİKA’nın öncelikli çalışmalarından birinin, savaşta zarar gören eğitim ve sağlık altyapısının yeniden inşası olduğunu ifade etti. Eren, yıkılan okulların onarılması, hastanelerin yeniden işlev kazanması ve eğitim materyallerinin sağlanmasının öne çıktığını belirtti.
Suriye'nin yeniden inşası için İstanbul'da kritik toplantı
MESLEKİ EĞİTİM VE TARIMSAL DESTEKLER
Eren, Suriye’de gençlere yönelik siber güvenlik ve sağlık gibi alanlarda mesleki eğitim programları düzenlediklerini belirtti. Eren, ayrıca kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığı destekleyen projelerle ekonomik toparlanmaya katkı sağlandığını ifade etti.
OSMANLI MİRASI ESERLER RESTORE EDİLİYOR
TİKA’nın en dikkat çeken çalışmalarından biri, tarihi ve kültürel mirasın korunması. Şam ve Halep başta olmak üzere birçok şehirde Osmanlı döneminden kalan cami ve medreselerin restorasyonuna başlandığını aktaran Eren, özellikle Şam ve Halep’teki projelerin hızla ilerlediğini söyledi.
GERİ DÖNÜŞLERE TEMEL MALZEME DESTEĞİ
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü desteklediklerini belirten Eren, özellikle kırsal bölgelerde ev yapımı için temel inşaat malzemesi sağlanmasının dönüşleri hızlandırdığını vurguladı. Eren, şehir merkezlerindeki ağır yıkım nedeniyle dönüşlerin daha uzun vadeli olabileceğini de ekledi.
“SURİYE’NİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Eren, Suriye yönetimiyle yürütülen temaslarda TİKA’nın projelerini anlattıklarını ve yeni iş birliklerine açık olduklarını ifade etti. Eren, görüşmelerde özel bir talep ya da yönlendirme alınmadığını, mevcut projelerin koordinasyonunun ön planda olduğunu söyledi.