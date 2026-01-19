Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2026) 47 savunma sanayisi firmasıyla katılım sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi askeri delegasyonların katıldığı DIMDEX 2026 Savunma Sanayi Fuarı dünya savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform olarak biliniyor.

Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde, Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliğinin desteğiyle 47 Türk savunma sanayisi firması katılıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ÜRÜNLERİ FUARDA BEĞENİYE SUNULUYOR Fuarda, Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunuluyor.

İleri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgilerin sunulduğu fuarda işbirliği fırsatları da değerlendiriliyor.

Türk firmalar ile diğer katılımcı ülkeler arasında yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülkenin yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülkelerin heyetleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu stantları gezerek katılımcı firmalardan bilgi aldı.

Bugün başlayan ve 4 gün sürecek etkinlik, en son askeri teknolojik gelişmeleri keşfetmek, küresel deniz savunma ve güvenlik sektörüne katkıda bulunan uzmanların panel tartışmalarının bir parçası olmak için dünyanın dört bir yanından kilit karar vericileri bir araya getiriyor.

DIMDEX, denizcilik ekosistemini hem operasyonel hem güvenlik düzeyinde etkileyen trendlere ilişkin kapsamlı stratejik bilgiler sunuyor ve uluslararası sularda istikrarın korunmasına katkıda bulunan en son teknolojilerin sergilenmesine olanak sağlıyor.

Bölgenin kendi türünde tek savunma ve denizcilik fuarı olan DIMDEX'te, belirlenen hedeflere ulaşmak için birbirini tamamlayan kara ve hava gibi diğer ilgili savunma sistemleri de sergileniyor.

Fuarda aynı zamanda savunma misyonlarının başarısı için kritik öneme sahip teknolojik çözümler, siber güvenlik ve yapay zeka alanlarındaki en son gelişmelere yer veriliyor.

Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen ve bölgenin uluslararası savunma ve güvenlik endüstrisi alanında öne çıkan etkinlikleri arasında yer alan DIMDEX 2026, Katar'ın başkenti Doha'da 19-22 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor.

