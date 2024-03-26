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Sedyeden düşürülen yaşlı adam hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da hastanede tedavi gören yaşlı bir adam muayene olmak için sedyede beklerken yere düştü. Hasta bakıcıların sedye yüksekliği ayarıyla oynarken yere düşürdüğü adam hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, düşüp ölen adamın eşi "Dünyam başıma yıkıldı, keşke ben ölseydim de o yaşasaydı" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde baş ağrısı nedeniyle bir hafta boyunca tedavi gören 91 yaşındaki Muammer Demir, gözünden de muayene olmak istedi. Demir’e refakat eden hasta bakıcılar, polikliniğin önünde yaşlı adamın yattığı sedyenin yüksekliğini düşürmek isterken sedyedeki adamı yere düşürdü.

BEYİN KANASI GEÇİRDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Yere düşen ve devrilen sedyenin altında kalan Demir, bir süre nefes alamadı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Demir yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir, Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.

Sedyenin ayarları ile oynadığı iddia edilen hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlatıldı.

"SEDYE EŞİMİN ÜZERİNE DEVRİLDİ"

60 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Meliha Demir, eşinin hastanede bir hafta boyunca baş ağrısı nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi. Acılı eş, "Doktorlara, ‘Ben artık iyiyim, bir de gözümden muayene olmak istiyorum’ dedi. Doktorlar da bizi göz polikliniğine yönlendirdi. Eşimi sedyeyle oraya götürdüler. Bizimle ilgilenecek doktor o sırada yerinde değildi. Eşimi aşağı kata indirmek istediler. Hastane çalışanları sedye ile ilgilenirken bir anda yere düştü ve eşimin üzerine devrildi" dedi.

"BURNUNDAN VE AĞZINDAN KANLAR AKMAYA BAŞLADI"

Beyin kanaması geçiren eşinin başka hastanelere nakledilmek istendiğini fakat yer bulunmadığını söyleyen Demir, "Eşimin bir anda nefesi kesildi. Burnundan ve ağzından kanlar akmaya başladı. Sonra zar zor nefes almaya başladı. Müdahale ettikten sonra beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Başka hastanelere nakletmek istediler ama yer bulamadılar. Sonra bir gece aynı hastanede müşahedeye alındı. Bir gece orada kaldı. Ardından da acil servise aldılar. 4 gün de orada kaldı, sonrasında da yoğun bakımda bir süre tedavi gördü. En sonda da kendisini kaybettik" diye konuştu.

Kocasının ihmal sonucu öldüğünü söyleyen Demir, "Sedyeye ayar yapıyorlardı. Eski ve kötü bir sedyeydi. Doktorlar bize her türlü kötü habere karşı hazırlıklı olmamızı söyledi. Olaydan sonra polise gittik. Durumu anlattık. Dünyam başıma yıkıldı. Keşke ben ölseydim de o yaşasaydı. Çok ihmal var" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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