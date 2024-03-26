Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Hastanede büyük skandal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Hastanede büyük skandal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hastanede büyük skandal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir hastanede yatan hasta, muayeneye götürülürken sedyeden düştü. Düşme sonrası beyin kanaması geçiren hasta, beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nda skandal bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü. Hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.’nin sedye ayarlarıyla oynadığı ileri sürüldü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, KURTARILAMADI

Sedyeden düşünce kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir anda kanlar içinde kaldı! Yaşlı adam kaldırımda yürürken hastanelik oldu - YaşamKaldırımda yürüyen yaşlı adam hastanelik olduRamazanda "askıda tavuk" ile her gün ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - YaşamRamazan'da esnaftan ailelere "askıda tavuk" desteğiAmasya'nın 150 yıllık ramazan geleneği: "Sepet Sallama” - YaşamAmasya'nın 150 yıllık ramazan geleneği: "Sepet Sallama”Avusturya'da Türkler Ramazan Festivali ile bir araya geliyor - YaşamAvusturya'da Türkler Ramazan Festivali ile bir araya geliyorGökyüzü nurlandı! Ramazan dolunayı ondördüncü gününde böyle görüntülendi - YaşamRamazan dolunayı ondördüncü gününde semayı böyle aydınlattıÇorum'da mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti - YaşamÇorum'da mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybettiAltunizade'de yoğunluk! Metrobüs arızası, seferleri aksattı - YaşamAltunizade'de yoğunluk! Metrobüs arızası, seferleri aksattıEvlilik kararına karşı çıkmışlardı! CİMER sayesinde muradına erdi - YaşamCİMER'e yazdı, muradına erdiOnların keyfi yerinde! Milyon dolarlık atlara özel bakım - YaşamMilyon dolarlık atlara özel bakımUzay testini geçti! Acil durumlarda hayat kurtaracak - YaşamKanamaları durdurmaya hazırlanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...