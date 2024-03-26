Hastanede büyük skandal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Ankara'da bir hastanede yatan hasta, muayeneye götürülürken sedyeden düştü. Düşme sonrası beyin kanaması geçiren hasta, beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nda skandal bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü. Hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.’nin sedye ayarlarıyla oynadığı ileri sürüldü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, KURTARILAMADI

Sedyeden düşünce kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlattı.