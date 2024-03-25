Bir anda kanlar içinde kaldı! Yaşlı adam kaldırımda yürürken hastanelik oldu

İzmir'de yıkım kararı verilen bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Bir anda kanlar içinde kalan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Alsancak ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre; kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, 62 yaşındaki Seyfettin E.'nin üzerine düştü.

YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.