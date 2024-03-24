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Bilecik'te otobüs kontrolden çıktı: 14 yolcu yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bilecik&#039;te otobüs kontrolden çıktı: 14 yolcu yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada 14 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden S.C. (45) idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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