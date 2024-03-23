Oto tamirhanesinde korkutan alevler: 3 kişi hastanelik oldu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın kısa sürede söndürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANELİK OLDU
İş yerinde çalışan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı