Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Oto tamirhanesinde korkutan alevler: 3 kişi hastanelik oldu

Oto tamirhanesinde korkutan alevler: 3 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Oto tamirhanesinde korkutan alevler: 3 kişi hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın kısa sürede söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İş yerinde çalışan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lütfü Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı - GündemLütfü Savaş'a saldırı sonrası yeni görüntüler4 ilde yağış sürüyor! Kar kalınlığı 30 santimi buldu, 298 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - GündemKar kalınlığı 30 santimi buldu, yüzlerce köye ulaşım durduErdoğan'dan Putin'e taziye telefonu - GündemErdoğan'dan Putin'e taziye telefonuAblasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı - GündemAblasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı!8 ilde operasyon düzenlenmişti: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Gündem2 DEAŞ şüphelisi yakalandıSosyal medyada viral oldu! Sevgilisine tokat atıp okey masasını dağıttı - GündemSevgilisine vurup okey masasını dağıttı! Anbean kameradaAynı gün farklı manzara: Yurdun bir yanı yaz, bir yanı kış - GündemYurdun bir yanı yaz, bir yanı kışTırla çarpışan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı - GündemTırla çarpışan araç hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar varİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İki organize suç örgütü çökertildi - Gündemİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İki organize suç örgütü çökertildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya taziye mesajı: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz - GündemErdoğan'dan Rusya'daki saldırıya kınama
Sonraki Haber Yükleniyor...