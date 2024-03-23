Oto tamirhanesinde korkutan alevler: 3 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Mart 2024 19:19 - Güncelleme: 23 Mart 2024 19:22 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın kısa sürede söndürüldü.