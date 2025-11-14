Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazasında şehit olan Samsunlu Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, "Rabb'im mekanını cennet eylesin" derken, şehidin babası ise bir çocuğu olduğunu, kız bebek beklediğini ve ismini bile verdiğini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düştü. Kahreden kazada 20 askerimiz şehit oldu. İçlerinden biri de Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'tu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine taziyelerini iletmek için telefonla aradı. O konuşmada duygu dolu anlar yaşandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babası İsa Altıok ile telefonla görüşerek taziye dileklerini iletti. Ailenin acısını paylaştığını belirten Erdoğan, devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

DOĞACAK KIZINA İSMİNİ VERMİŞ!

Acılı baba İsa Altıok ise "Bir oğlu var. Bir de bugün ya da yarın doğacak kızı, Gökçe'si gelecek. İsmini de o koymuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, ayaklarınıza taş değmesin" dedi.



Şehit Emre Altıok'un cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tekkeköy ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

SEVDA KILIÇ

