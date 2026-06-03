Trendyol Süper Lig'deki maçlarını 'Selçuksport' isimli internet sitesinin üzerinden yayınlayan ve tutuklanan Selçuk Yılmazı'n ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 2.500 euro olduğunu belirten Yılmaz, "O siteye hiç girmedim, bilgisayardan da anlamam" dedi.

Trendyol Süper Lig'deki maçlarını 'Selçuksport' isimli internet sitesinden kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Selçuk Yılmaz tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı çalışma ses getirirken; Denizli'de yakalanan şahsın ifadesi de ortaya çıktı.

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AYLIK GELİRİ 2.500 EURO

Sabah'ın haberine göre yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye ilk gelişinde yakalanan şahıs; Almanya'da dövüş kulübü olduğunu ve aylık gelirinin 2.500 euro olduğunu belirtti.

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"SELÇUKSPORTS'A HİÇ GİRMEDİM"

24 yaşına kadar Afyonkarahisar'da yaşadığını ve inşaat işçiliği yaptığını; 2012'de ise eşiyle Almanya'ya taşındığını söyledi. Şu an 40 yaşında olan şahıs Almanya'da kullandığı cep telefonunu Türkiye'ye getirmediğini burada farklı bir telefon kullandığını belirterek; şunları söyledi:

"Herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadım. Bir yasa dışı bahis sitesi nasıl kullanılır bilmem bu konularla ilgili fikrim yok. 2022 yılında Türkiye'ye geldiğimde telefonum çalındı. SelçukSports isimli siteye hiç girmedim, ismini insanlardan duymuşumdur ancak site ile alakalı bilgim yoktur. Hattın kapatılması amacıyla ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Almanya'da kullandığım telefonu Türkiye'ye gelirken orada bırakırım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle SelçukSports sitesinde kayıt açılmış."

YASA DIŞI BAHİS BARONLARIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN KIBRIS'A GİTMİŞ

Öte yandan şüphelinin sık sık Kıbrıs'a gittiği tespit edildi. Yılmaz'ın burada yasa dışı bahis baronları ile de bağlantıya geçtiğine dair ilişkin istihbari bilgiler elde edildi.

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