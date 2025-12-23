Seyhan Baraj Gölü kıyısında yıkım gerginliği! 4 kişi gözaltında
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sırasında çevredekiler olay çıkardı. Bazı kişiler bıçakla kendilerine zarar verdi bazıları da iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan olaylarda4 kişi gözaltına alındı.
- Adana'daki "Amerikan Adası"nda kaçak yapı ve işgallere karşı yıkım operasyonu başlatıldı.
- Operasyon sırasında 2 kişi bıçakla kendilerine zarar verdi, bazı işletmeler ateşe verildi.
- Ekiplere direnen ve kendilerine zarar verenler dahil 4 kişi gözaltına alındı.
- Yıkım çalışmalarının, adadaki sivillerin ve kaçak yapı sahiplerinin çıkarılmasının ardından başlayacağı belirtildi.
Adana merkez Çukurova ilçesi Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma yapıldı.
BIÇAKLA KENDİLERİNE ZARAR VERDİLER
Bu kapsamda alınan yıkım kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, su altı ekipleri ile Devlet Su İşleri, zabıta ve itfaiye görevlileri sabahın erken saatlerinde adaya gitti.
Ekipler, boşaltma kararının bildirilmesine rağmen iş yerini boşaltmayanlar için anons yaptı. Bu sırada yıkım çalışmalarını önlemek için 2 kişi kendilerine bıçakla zarar verdi, bazı kişiler de ekiplere tepki gösterdi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Kendilerine zarar veren 2 kişinin yanı sıra ekiplere mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Bazı işletme sahiplerinin iş yerini ateşe vermesi üzerine çıkan yangına, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.
TOMA eşliğinde adadan sivillerin ve kaçak yapıların sahiplerinin çıkarılmasının ardından yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
Göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma başlatılmış, kaçak yapıların sahiplerine bugüne kadar işletmelerini boşaltmaları için süre verilmişti.