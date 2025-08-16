Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçti! Bir de o anları paylaştı

Seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçti! Bir de o anları paylaştı

- Güncelleme:
Şanlıurfa’da otomobilini otomatik pilota bağlayıp arka koltukta içecek içen şahıs, bu anları sosyal medyada paylaştı. Şahsa 40 bin lira ceza kesildi.

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobili otomatik pilota bağlayarak arka koltuğa oturup elindeki enerji içeceğiyle birlikte video çeken şahıs, sosyal medyada paylaştı.

40 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüleri inceleyen polis ekipler, sürücünün kimliğini belirleyerek 39 bin 340 lira para cezası kesti. Bir diğer görüntüde ise sürekli sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçti! Bir de o anları paylaştı - 1. Resim

VALİ PAYLAŞTI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

