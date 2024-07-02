Seyir halindeki araç cayır cayır yandı! Dehşet anları kameralarda
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mersin'de seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler kendilerini aniden dışarıya atarak yardım çağrısında bulunda. Alevler kısa sürede etrafa yayılırken, yangın vatandaşlar ve orman arazözünün müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçe merkezinde 40 kilometre mesafede bulunan Şahna Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.
A.G. idaresinde içerisindeki 3 aile ferdinin de yolcu olarak bulunduğu seyir halindeki hafif ticari araç Kurtalanı mevkiinde yanmaya başladı.
ARAÇTAKİLER YARDIM İSTEDİ
Araç içindekiler dışarı çıkarak yardım istedi. Mahalle sakinleri müdahale ettiyse de araç bir süre sonra alev topuna döndü.
Orman yangınlarına müdahale için konuşlu arazöz de bölgeye gelerek yangına müdahale etti.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Olayda yaralanan kimsenin olmadığı ancak aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Konuyla ilgili inceleme ise sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı