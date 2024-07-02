Seyir halindeki araç cayır cayır yandı! Dehşet anları kameralarda

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Temmuz 2024 23:07 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 23:13 - Güncelleme:

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Mersin'de seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler kendilerini aniden dışarıya atarak yardım çağrısında bulunda. Alevler kısa sürede etrafa yayılırken, yangın vatandaşlar ve orman arazözünün müdahalesiyle söndürüldü.