Kahramanmaraş'ta 10 kişiyi katleden 8. sınıf öğrencisinin olaydan günler önce babasıyla poligona gittiği, burada nişan alma ve şarjör değiştirme eğitimi aldığı ortaya çıktı. Kontrolsüz poligonlar ve yaş sınırları ise tartışmalara yol açtı.

KAAN ZENGİNLİ- Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan okul baskınları tüm Türkiye’yi hüzne boğdu. Kahramanmaraş’ta 10 kişiyi katleden 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin olaydan birkaç gün önce babası tarafından poligona götürüldüğü ortaya çıktı.

Burada âdeta katliamın provasını yapan zanlı, nişan almayı ve şarjör değiştirmeyi öğrendi. Bu vahim durum, bir dönem sadece güvenlik güçlerinin eğitim aldığı poligonların, günümüzde nasıl kontrolsüz eğlence merkezlerine dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Artık AVM’lere ve lüks caddelere kadar giren bu işletmelerde şiddet “stres atma” adı altında pazarlanıyor.

Şiddet eğlence paketine dönüştü: Z kuşağı poligonda şarjör değiştirme yarışı yapıyor

YAŞ SINIRI KÂĞIT ÜZERİNDE

Poligonda gerçek mühimmat kullanmak için 18 yaş sınırı ve Polis Ağı bildirimi zorunlu olsa da, sahadaki denetimsizlik korkutucu boyutta.

Birçok işletme, kâr hırsıyla 16-17 yaşındaki gençlere esneklik gösteriyor. Kimlik kaydı yapılmadan veya “havalı silah” kılıfıyla sistemsel boşluklar kullanılarak çocukların eline gerçek silahlar veriliyor.

Son teknoloji silahlarla atış yapan çocuklar o anları sosyal medyadan paylaşıyor. Sayıları Türkiye genelinde 200’ü aşan poligonlarda devasa bir ekonomi dönüyor. Standart 9 mm mermilerin tanesi 35-45 TL’den satılırken, özel kalibreli silahlarda fiyat 300 TL’ye çıkıyor.

