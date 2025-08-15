Şiddetli rüzgar, direği devirdi! E-5 trafiğe kapatıldı

Bu sabah saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü istikametinde edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi.