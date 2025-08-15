Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şiddetli rüzgar, direği devirdi! E-5 trafiğe kapatıldı

Şiddetli rüzgar, direği devirdi! E-5 trafiğe kapatıldı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. Beylikdüzü istikametinde anayol trafiğe kapatılırken, yetkililer tarafından bugün için şiddetli poyraz uyarısı yapılmıştı.

Bu sabah saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü istikametinde edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı.

Şiddetli rüzgar, direği devirdi! E-5 trafiğe kapatıldı - 1. Resim 

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi.

