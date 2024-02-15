Şiddetli yağışların pençesindeki Şanlıurfa'da ölümün kıyısından böyle kurtarıldılar

Meteorolojinin uyarılarının ardından Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan şiddetli sağanak hayatı felç etti. Birçok ilçede evler ve yollar sel suları altında kaldı. Kırsal mahallelerde okullar tatil edildi, taşan dere nedeniyle Şanlıurfa-Mardin kara yolu trafiğe kapatıldı. Siverek'te sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ise son anda kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak alarmı verdiği Şanlıurfa'da hayat felç oldu, bazı araçlar göle dönen yollarda kaldı, evleri su bastı.

İki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerinde bulunan Çoban Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, "Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 20-66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

PEK ÇOK İLÇEDE KÖY YOLLARINI SU BASTI

Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akçakale, Siverek, Harran ve Viranşehir'de bir çok köy içi ve yollarının sel suları altında kaldığı bildirildi.

KIRSALDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada ise, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle, il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

AHIRA YILDIRIM DÜŞTÜ

Siverek'e bağlı Fırat Mahallesi'nde bir ahıra yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi soncu ahırda bulunan büyükbaş hayvan öldü.

SELE KAPILAN ARAÇTAN KURTARILDILAR

Yine Siverek ilçesinde Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta küçük çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişi kurtarılırken, araç sele kapılarak kayboldu.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.