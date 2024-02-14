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    • Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak' engeli: Okullar bir gün daha tatil edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Şanlıurfa&#039;da eğitime &#039;sağanak&#039; engeli: Okullar bir gün daha tatil edildi
    Şanlıurfa, Sağanak, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren ve yer yer su baskınlarına yol açan sağanak yağış nedeniyle il genelinde yarın da eğitime ara verildi.

    Şanlıurfa'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollarda su birikintileri meydana geldi. 

    Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nde taşkın oluştu. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu trafiğe kapatıldı.

    Şanlıurfa çıkışı ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçleri, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.

    Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak' engeli: Okullar bir gün daha tatil edildi

    Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağış sonrası Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öğrencileri ilgilendiren haberi verdi. Bugünkü sağanak nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime ara verildiğini duyuran Vali, yarın da verilen aranın devam edeceğini duyurdu. 

    EĞİTİME BİR GÜN ARA

    Sosyal medya hesabından haberi duyuran Şıldak, şu ifadeleri kaydetti:

    İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle, il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. 

    Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞanlıurfaSağanak
    Haberler > Güncel > Şanlıurfa'da eğitime 'sağanak' engeli: Okullar bir gün daha tatil edildi
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