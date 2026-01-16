İstanbul'un Şişli ilçesinde Avukat Serdar Öktem, uzun namlulu silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Öktem'in öldürülmesine ilişkin olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, mermilerin isabet ettiği avukat Serdar Öktem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Serdar Öktem

9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli yakalanmış, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Silahlı saldırı düzenlenmişti! Serdar Öktem'in öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açıp saldırının ardından kaçtıkları görülüyor.

