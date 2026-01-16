Silahlı saldırı düzenlenmişti! Serdar Öktem'in öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un Şişli ilçesinde Avukat Serdar Öktem, uzun namlulu silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Öktem'in öldürülmesine ilişkin olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.
- Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025'te İstanbul'da aracına düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
- Soruşturma kapsamında 13 şüpheli yakalanırken, 2'si reşit olmayan 9 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
- Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- Görüntülerde, Öktem'in aracının başka bir araç tarafından durdurulup şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açtığı görülüyor.
6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, mermilerin isabet ettiği avukat Serdar Öktem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli yakalanmış, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açıp saldırının ardından kaçtıkları görülüyor.