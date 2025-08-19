Şile sahilinde panik anları! Roket başlığı SAS ekiplerince imha edildi 

Şile’de deniz kenarında sahile vurmuş şekilde roket başlığı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Cisim yapılan incelemelerin ardından imha edildi.

Şile Uzunkum cankurtaranlarının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ROKET BAŞLIĞI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yapılan ilk incelemede cismin askeri mühimmat parçası olabileceği değerlendirildi.

SAS EKİPLERİNCE İMHA EDİLDİ

Bu nedenle bölgeye özel eğitimli sualtı savunma timleri (SAS) yönlendirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollü çalışma sonucunda cisim güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.