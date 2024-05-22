Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Simpsonlar İran'daki helikopter kazasını bildi" iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek ortaya çıktı
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

"Simpsonlar İran'daki helikopter kazasını bildi" iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Simpsonlar İran&#039;daki helikopter kazasını bildi&quot; iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek ortaya çıktı
İran, Helikopter Kazası, The Simpsons, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

The Simpsonlar dizisinin adı bir olaya daha karıştı. Çoğu olayı önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündemi sarsan dizi için Reisi'nin vefat ettiği helikopter kazasını da bildiğine yönelik iddialar vatandaşlarda merak uyandırdı. Söylentilerin aslı ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopter 19 Mayıs Pazar günü, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra Akıncı İHA ile enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını belirtti. Ardından yapılan resmi açıklama Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği yönünde oldu.

Kazanın ardından sosyal medya mecralarında asparagas haberler peyda olmaya başladı.

'SIMPSONLAR BUNU DA BİLDİ' İDDİASI

Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) animasyon televizyon komedisi olan "The Simpson" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği iddia edildi.

Simpsonların düünya genelinde yaşanan olayları önceden bildiği konusunda çokça gündem olurken, son yaşanan olayla ilgili ortaya atılan iddiaların yalan olduğu AA Teyit Hattı tarafından tespit edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı tespit edildi.

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görülürken, ikinci fotoğrafın ise gönderinin altına yorum yapan bir başka kullanıcı tarafından konulduğu belirlendi.

"BEN ÇİZDİRDİM"

Diziyle ilgili "Helikopter kazasını bildi" yönündeki paylaşımı yapan kullanıcının fotoğrafı yapay zeka yardımıyla çizdirdiği belli oldu. Kullanıcının bu durumu "Ben çizdirdim" şeklinde açıkladığı ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: @derin_bilgiler12İddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
TFF 3. Lig finalleri Rams Park ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında rapor tamamlandı - GündemAyhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeEv sahibine kızıp evi havaya uçuran kiracıyla ilgili şoke eden sözler: Eşimi de havaya uçurmak istedi - GündemEvi havaya uçuran kiracıyla ilgili şok sözlerBahçeli'nin soruları yeni tartışmanın fitilini ateşledi! MHP'li Yönter'den Özel'e ağır sözler - GündemBahçeli'nin soruları yeni tartışmanın fitilini ateşlediTürkiye’nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında - GündemTürkiye’nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşındaTarım ve Orman Bakanlığı sahte zeytinyağına ruhsat mı verdi? Açıklama geldi - GündemSahte zeytinyağına ruhsat mı verildi?Motosiklet sürücüsü bal arısıyla çarpıştı hastanelik oldu - GündemBal arasıyla çarpıştı hastanelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...