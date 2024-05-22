"Simpsonlar İran'daki helikopter kazasını bildi" iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek ortaya çıktı

The Simpsonlar dizisinin adı bir olaya daha karıştı. Çoğu olayı önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündemi sarsan dizi için Reisi'nin vefat ettiği helikopter kazasını da bildiğine yönelik iddialar vatandaşlarda merak uyandırdı. Söylentilerin aslı ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopter 19 Mayıs Pazar günü, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra Akıncı İHA ile enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını belirtti. Ardından yapılan resmi açıklama Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği yönünde oldu.

Kazanın ardından sosyal medya mecralarında asparagas haberler peyda olmaya başladı.

'SIMPSONLAR BUNU DA BİLDİ' İDDİASI

Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) animasyon televizyon komedisi olan "The Simpson" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği iddia edildi.

Simpsonların düünya genelinde yaşanan olayları önceden bildiği konusunda çokça gündem olurken, son yaşanan olayla ilgili ortaya atılan iddiaların yalan olduğu AA Teyit Hattı tarafından tespit edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı tespit edildi.

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görülürken, ikinci fotoğrafın ise gönderinin altına yorum yapan bir başka kullanıcı tarafından konulduğu belirlendi.

"BEN ÇİZDİRDİM"

Diziyle ilgili "Helikopter kazasını bildi" yönündeki paylaşımı yapan kullanıcının fotoğrafı yapay zeka yardımıyla çizdirdiği belli oldu. Kullanıcının bu durumu "Ben çizdirdim" şeklinde açıkladığı ortaya çıktı.