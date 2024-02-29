Sis engeli kalktı: Çanakkale'de feribot seferleri normale döndü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Şubat 2024 15:05 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 15:12 - Güncelleme:

Çanakkale, Sis, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis nedeniyle feribot seferleri çift yönlü iptal edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Boğaz'ın çift yönlü olarak deniz trafiğine açıldığını açıkladı.