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    Sis engeli kalktı: Çanakkale'de feribot seferleri normale döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Çanakkale, Sis, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çanakkale'de  dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis nedeniyle feribot seferleri çift yönlü iptal edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Boğaz'ın çift yönlü olarak deniz trafiğine açıldığını açıkladı.

    Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam etkisini arttıran sis nedeniyle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığınca geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, boğaz hattındaki seferlerin sorunsuz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

    TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ AÇILDI

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın kısıtlı görüşün düzelmesinin ardından gemi trafiğinin çift yönlü olarak açıldığını açıkladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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