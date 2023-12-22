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    SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? Az önce nerede deprem oldu? 22 Aralık AFAD deprem verileri

    Vatandaşların arama motorunda en çok aradığı konular arasında yer alan Sivas'ta deprem mi oldu? sorusu oldu. Az önce deprem oldu? Tarzında aratılan soruların cevabını AFAD ve Kandilli Rasathanesi verdi. İşte 22 Aralık son deprem verileri

    SİVAS&#039;TA DEPREM Mİ OLDU? Az önce nerede deprem oldu? 22 Aralık AFAD deprem verileri
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Az önce deprem mi oldu? sorusu sosyal medyada infial oldu. Deprem etiketiyle aratılan son depremlerde ise Sivas merak edildi. Sivas etiketininde gündem olması vatandaşları korkuttu. Fay hatları üzerinde olan Türkiye'de her 100 üzeri deprem meydana geliyor. Sık sık olan depremlerde ise son olarak Sivas araştırıldı. 

    SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

    Sivas'ın gÜRÜN ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarka kaydedildi. Derinliği 5.0 km olan deprem 22.12.2023 tarihinde saat 21:06 sularında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından hissedilmeyen deprem bazıları tarafından hissedilmesi nedeniyle paniğe neden oldu. Sosyal medyada açılan etiket sonrası depremin şiddeti merak edildi. Bazı vatandaşlar ise az önce deprem mi? oldu sorusuyla Google'de arama yaptı. 

    SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? Az önce nerede deprem oldu? 22 Aralık AFAD deprem verileri

    22 AFAD DEPREM VERİLERİ

    22-12-2023 21:06:40    38.8742    37.4069    7    ML    3.1    Gürün (Sivas)    613674

    22-12-2023 20:30:47    40.7325    29.0631    7.01    ML    1.6    Marmara Denizi - [09.82 km] Çınarcık (Yalova)    613673

    22-12-2023 19:43:29    39.2075    34.3897    10.29    ML    1.7    Seyfe Gölü - [05.04 km] Mucur (Kırşehir)    613672

    22-12-2023 19:42:29    38.1869    27.6517    6.97    ML    1.9    Bayındır (İzmir)    613671

    22-12-2023 19:16:26    38.7881    37.3853    7    ML    2.0    Gürün (Sivas)    613669

    22-12-2023 19:09:37    38.0578    37.3383    7.03    ML    1.8    Nurhak (Kahramanmaraş)    613670

    22-12-2023 18:21:59    37.4378    37.0225    7    ML    1.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    613666

    22-12-2023 18:11:16    39.6189    27.4872    6.98    ML    1.0    İvrindi (Balıkesir)    613668

    22-12-2023 18:10:45    37.8747    37.8703    7.01    ML    1.1    Gölbaşı (Adıyaman)    613667

    22-12-2023 18:05:21    38.0581    36.5631    6.78    ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)    613665

    22-12-2023 17:33:49    38.1092    38.5056    10.2    ML    2.5    Sincik (Adıyaman)    613664

    22-12-2023 17:31:18    36.0761    36.0281    7.11    ML    3.0    Samandağ (Hatay)    613663

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    Haberler > Gündem > SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? Az önce nerede deprem oldu? 22 Aralık AFAD deprem verileri
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