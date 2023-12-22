SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? Az önce nerede deprem oldu? 22 Aralık AFAD deprem verileri

22 Aralık 2023 21:39 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 21:40

Az önce deprem mi oldu? sorusu sosyal medyada infial oldu. Deprem etiketiyle aratılan son depremlerde ise Sivas merak edildi. Sivas etiketininde gündem olması vatandaşları korkuttu. Fay hatları üzerinde olan Türkiye'de her 100 üzeri deprem meydana geliyor. Sık sık olan depremlerde ise son olarak Sivas araştırıldı.

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas'ın gÜRÜN ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarka kaydedildi. Derinliği 5.0 km olan deprem 22.12.2023 tarihinde saat 21:06 sularında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından hissedilmeyen deprem bazıları tarafından hissedilmesi nedeniyle paniğe neden oldu. Sosyal medyada açılan etiket sonrası depremin şiddeti merak edildi. Bazı vatandaşlar ise az önce deprem mi? oldu sorusuyla Google'de arama yaptı.

22 AFAD DEPREM VERİLERİ

22-12-2023 21:06:40 38.8742 37.4069 7 ML 3.1 Gürün (Sivas) 613674

22-12-2023 20:30:47 40.7325 29.0631 7.01 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.82 km] Çınarcık (Yalova) 613673

22-12-2023 19:43:29 39.2075 34.3897 10.29 ML 1.7 Seyfe Gölü - [05.04 km] Mucur (Kırşehir) 613672

22-12-2023 19:42:29 38.1869 27.6517 6.97 ML 1.9 Bayındır (İzmir) 613671

22-12-2023 19:16:26 38.7881 37.3853 7 ML 2.0 Gürün (Sivas) 613669

22-12-2023 19:09:37 38.0578 37.3383 7.03 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 613670

22-12-2023 18:21:59 37.4378 37.0225 7 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 613666

22-12-2023 18:11:16 39.6189 27.4872 6.98 ML 1.0 İvrindi (Balıkesir) 613668

22-12-2023 18:10:45 37.8747 37.8703 7.01 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman) 613667

22-12-2023 18:05:21 38.0581 36.5631 6.78 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 613665

22-12-2023 17:33:49 38.1092 38.5056 10.2 ML 2.5 Sincik (Adıyaman) 613664

22-12-2023 17:31:18 36.0761 36.0281 7.11 ML 3.0 Samandağ (Hatay) 613663