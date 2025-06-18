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Son günlerde ortaya çıktı, işletmelerdeki uygunsuz görüntülere tepki yağdı Faaliyetle men geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Valiliği, sosyal medyada yer alan bir işletmedeki görüntülerin ardından işletmenin 3 gün faaliyetten men edildiğini belirtti. Valilikten "Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek" açıklaması yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmede garsonların çıplak şekilde dans eden görüntülerinin ardından olaya hızla müdahale eden Aydın Valiliği, işletmenin 3 gün faaliyetten men edildiğini açıkladı.

Son günlerde ortaya çıktı, işletmelerdeki uygunsuz görüntülere tepki yağdı Faaliyetle men geldi - 1. Resim

TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEYEN HİÇBİR GÖRÜNTÜYE MÜSAMAHA YOK

Aydın Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, ilimiz Kuşadası ilçesindeki turizm faaliyetlerini hedef alan paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak, ilgili işletme hakkında PVSK'nın 8. maddesi f bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir.

Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek; ilimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir.

Son günlerde ortaya çıktı, işletmelerdeki uygunsuz görüntülere tepki yağdı Faaliyetle men geldi - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, benzer durumların önlenmesi için bölgede denetimlerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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