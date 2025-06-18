Son günlerde ortaya çıktı, işletmelerdeki uygunsuz görüntülere tepki yağdı Faaliyetle men geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmede garsonların çıplak şekilde dans eden görüntülerinin ardından olaya hızla müdahale eden Aydın Valiliği, işletmenin 3 gün faaliyetten men edildiğini açıkladı.

Aydın Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, ilimiz Kuşadası ilçesindeki turizm faaliyetlerini hedef alan paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak, ilgili işletme hakkında PVSK'nın 8. maddesi f bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir.

Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek; ilimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir.