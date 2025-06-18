Fiyat son 4 yılın en düşük seviyesine indi! Sofraların değişmezi, her masada var

Sofraların değişmezi, hemen hemen her masada olan şeker fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 450 gramda 6,43 TL oldu, yıllık yüzde 15'lik düşüş yaşandı. Hindistan, Brezilya ve Tayland'daki artan üretim beklentileri ve olumlu hava koşulları fiyatların düşmesinde etkili oldu.

Şeker fiyatlarında vatandaşı olumlu yönde etkileyecek bir gelişme yaşandı.

Çarşamba günü (18.05.2025), 1 pound (yaklaşık 450 gram) şekerin fiyatı 0,1626 dolarla (6,43 TL) son dört yılın en düşük seviyesini gördü. Bu, geçen ayın sonuna kıyasla yüzde 4, yıl başına göre ise yüzde 15’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Fiyatlardaki bu gerilemede, küresel şeker arzının artacağı yönündeki beklentiler etkili oldu. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 2025/26 döneminde küresel şeker üretiminin bir önceki yıla göre %4,7 artmasını bekliyor.

ÜRETİM BEKLENTİLERİ VE OLUMLU HAVA ETKİLİ OLDU

Bu artışın özellikle Hindistan, Tayland ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bu yıl Hindistan’da normalin üzerinde muson yağışlarının beklenmesi ve İran-İsrail çatışmasına rağmen artan talep endişeleri, fiyatların düşmesinde etkili olan diğer unsurlar arasında gösteriliyor.

Ayrıca, Çin’in düşük şeker alımları ile Endonezya ve Bangladeş’ten yapılan ithalatın yavaşlaması, şeker fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Uzmanlar, özellikle üretici bölgelerdeki olumlu hava koşulları sayesinde şeker üretiminin artacağı yönündeki beklentilerin, fiyatlardaki düşüşte etkili olduğuna dikkat çekiyor.

SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Saxo Capital'in emtia strateji birimi başkanı Ole Hansen, “Asya, Orta Amerika ve Brezilya’daki iyi hava koşulları, şeker üretimi ve ürünlerin verimliliğini destekliyor; fiyat düşüşünün en temel nedeni bu” dedi.

Fastmarkets kıdemli analistlerinden Tore Alden ise şunları söyledi:

Brezilya gibi şeker üreticisi bölgelerde hava koşullarının iyileşmesi şeker fiyatlarını etkiledi. Ayrıca ülkede mısır bazlı etanol üretimi arttı. Normalde şekerden etanol üretildiği için, bu durum ihracat için daha fazla şekerin piyasaya sunulmasına yol açtı.

Alden ayrıca, Güney Amerika’da birkaç yıldır etkili olan La Nina hava olayının sona ermesiyle, hava koşullarının normale dönmesinin de fiyatlardaki düşüşü hızlandırdığını ifade etti.