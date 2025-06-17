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Ne altın ne dolar... Alan kazanıyor, fiyatı son 13 yılın zirvesinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ne altın ne dolar... Alan kazanıyor, fiyatı son 13 yılın zirvesinde
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gümüş fiyatları 13 yılın en yüksek seviyesini test etti. Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandıran gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükseldi. Yatırımcılar ise altının alternatifi olarak gümüşe yöneliyor.

Son dönemde yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş, uluslararası piyasalarda 37,2 dolar seviyesine çıkarak 13 yılın en yüksek seviyesini gördü. Gümüş fiyatlarındaki bu sert yükseliş, güçlü endüstriyel talep, arz sıkıntıları ve jeopolitik belirsizliklerin birleşimiyle destekleniyor.

Güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araçlar gibi yeşil enerjiye yönelik artan yatırımlar, gümüşe olan talebi artırırken, arz tarafındaki kısıtlamalar fiyatların yükselmesinde önemli rol oynuyor. Kar amacı gütmeyen uluslararası Silver Institute da bu yıl küresel gümüş açığının azalacağını öngörse de, arz sıkıntılarının fiyat artışını tetiklemeye devam ettiği belirtiliyor.

Jeopolitik risklerin artması, gümüşün güvenli liman özelliğini güçlendirirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları da yatırımcıların piyasadaki hareketlerini şekillendiriyor. Yılbaşından bu yana gümüş yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı.

Gümüş, altına kıyasla daha yoğun endüstriyel kullanım alanına sahip. Güneş panelleri, elektronik cihazlar ve elektrikli araçlarda kritik bir bileşen olan gümüş, yeşil enerji alanındaki global büyümeden en çok payı alan değerli metallerden biri olarak öne çıkıyor.

Ne altın ne dolar... Alan kazanıyor, fiyatları son 13 yılın zirvesinde - 1. Resim

YATIRIMCILAR GÜMÜŞ VE PLATİNE İLGİ GÖSTERİYOR

Maden arzında yaşanan sıkıntılar ve tedarik zincirindeki aksamalar, gümüşün piyasalardaki değerini yukarı taşıyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "Piyasalar son dönemde güvenli limanlara yöneliyor. Önceleri ons altın ön plandaydı ancak yatırımcılar şimdi altının alternatiflerine, özellikle gümüş ve platine ilgi göstermeye başladı" diyor.

Ergezen, altın-gümüş rasyosunun uzun süre yüksek seyretmesinin ardından gümüşün ciddi bir yükseliş potyansiyeli yakaladığını belirterek, "Resesyon endişelerinin hafiflemesiyle sanayi talebinde artış bekleniyor. Bu da gümüşün fiyatını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar için altın kadar güvenli ve endüstriyel taleple desteklenen gümüş, önümüzdeki dönemde de değerli metaller arasında öne çıkmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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