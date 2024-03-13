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Haberler > Gündem > 'Son kullanma tarihi geçmiş kurtlu ürün' görüntülerine Oba Makarna'dan açıklama

'Son kullanma tarihi geçmiş kurtlu ürün' görüntülerine Oba Makarna'dan açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son kullanma tarihi geçmiş ve kurtlanmış ürünleri imha etmek yerine belgelerdeki tarihleri değiştirip yeniden paketlemek için fabrikasına götürdüğü iddia edilen Oba Makarna'dan açıklama geldi. Açıklamada, geri getirilen ürüne ilişkin olarak imha talebinin 6 Mart 2024 tarihinde İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletildiği belirtildi.

İddiaya göre, Gaziantep'te üretim yapan OBA Makarna son kullanım tarihi geçmiş ve kurtlanmış irmikleri Afrika ülkelerinden Tanzanya'ya ihraç etti. Ürünleri satın alan Tanzania Pasta İndustries adlı şirket, ürünlerin kurtlandığını belirleyince bin 865 ton irmiği teslim almadı. Ürünü bozuk çıkan firma ise bu ürünleri orada imha etmek yerine ikinci kez nakliye bedeli ödeyerek ürünleri Mersin Limanı'na getirdi.

Ürünlerin belgelerinden ve yurt dışına ihraç edilip geri gelmesinden şüphelenen gümrük memurları yaptıkları kontrolde ürünlerin kurtlanmış olduğu tespit edince işlem başlattı. Gümrük Müdürlüğü yetkilileri durumu ürünlerin ihraç kaydının yapıldığı Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohum İhracatçıları Birliği yetkililerine sorunca, belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.

OBA MAKARNA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyaya yansıyan böceklenmiş buğday irmiği görüntülerine ilişkin Oba Makarna’dan açıklama geldi.

Açıklamada görüntülerdeki ürünlerin Afrika’ya ihraç edilen buğday irmiğine ait olduğu, aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı Afrika’daki üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesinden dolayı ürünün menşei olan ülkeye geri getirilmesine neden olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebinin 6 Mart 2024 tarihinde İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletildiği belirtildi.

Firmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Paylaşılan görüntüler ihracatını gerçekleştirdiğimiz buğday irmiğine ait olup, Afrika'da üretici olan müşterimize özel olarak üretilmiştir. Yarı mamul olan bu ürünün üreticiye maksimum 30 ila 40 gün içerisinde ulaşması gerekmektedir. Ancak aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesi, ürünün menşei olan ülkeye geri getirilmesine sebep olmuştur.

Geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebi 06.03.2024 tarihinde vekilimiz Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, İskenderun Gümrük Müdürlüğü tarafından 06.03.2024 tarihine evrak kaydına alınmıştır. Ayrıca, üründe taşıma kaynaklı bozulma yaşandığı için ürün bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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