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Son sözleri 'Kurtarın bizi!' oldu: Kadın cinayetlerinin son halkası 'Zahide'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son kadın cinayeti haberi İzmir'den geldi. Zahide Yurtkal isimli kadın, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu Tamer Yurtkal tarafından katledildi. Tamer Yurtkal cinayetin ardından canına kıydı. Zahide Yurtkal'ın öldürülmeden hemen önce 'Kurtarın bizi' sözleriyle yardım istediği öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda, Tamer Yurtkal isimli erkek hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasında olduğu Zahide Yurtkal pompalı tüfekle vurdu. O sırada Zahide Yurtkal'ın yanında bulunan 17 yaşındaki çocukları S.Y. ise dirseğine isabet eden saçmalarla yaralandı. Zanlı ise aynı tüfekle kendine ateş etti.

Son sözleri 'Kurtarın bizi!' oldu: Kadın cinayetlerinin son halkası 'Zahide' - 1. Resim

Olay yerine giden ekipler, Zahide ve Tamer Yurtkal'ın hayatını kaybettiklerini belirledi. Hafif yaralanan S.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Son sözleri 'Kurtarın bizi!' oldu: Kadın cinayetlerinin son halkası 'Zahide' - 2. Resim

'KURTARIN BİZİ' DİYE BAĞIRMIŞ

Öte yandan Zahide Yurtkal'ın katledilmeden hemen önce 'Kurtarın bizi' diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istediği öğrenildi. Tamer Yurtkal'ın ise kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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